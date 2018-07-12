Сексизм назвали главной проблемой России во время ЧМ-2018

ФИФА дала указания телекомпаниям показывать меньше привлекательных болельщиц во время трансляций футбольных матчей, сообщает ВВС.

Глава управления социальной ответственности ФИФА видит эту инициативу частью официальной политики федерации.

Глава организации "Футбол против расизма в Европе" Пиару Повар отметил, что сексизм - это главная проблема ЧМ-2018. По его словам, во время турнира больше всех пострадали российские женщины, к которым цеплялись футбольные фанаты.