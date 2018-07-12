Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 13.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украинка Алина Шух сенсационно стала чемпионкой мира
Украинка Алина Шух сенсационно стала чемпионкой мира
Новости: Ярмоленко: Я приехал в Англию заявить о себе
Ярмоленко: Я приехал в Англию заявить о себе
Новости: Стали известны арбитры на финальный матч ЧМ-2018
Стали известны арбитры на финальный матч ЧМ-2018
Новости: Самые дорогие футбольные трансферы: Роналду и Неймар дважды вошли в топ-10
Самые дорогие футбольные трансферы
X

Сексизм назвали главной проблемой России во время ЧМ-2018

Болельщица ЧМ-2018
19:22 Чт, 12 Июль 2018 Телеграф
isport.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: ФИФА попросила показывать меньше красивых болельщиц во время трансляции матчей.

ФИФА дала указания телекомпаниям показывать меньше привлекательных болельщиц во время трансляций футбольных матчей, сообщает ВВС.

Глава управления социальной ответственности ФИФА видит эту инициативу частью официальной политики федерации.

Глава организации "Футбол против расизма в Европе" Пиару Повар отметил, что сексизм - это главная проблема ЧМ-2018. По его словам, во время турнира больше всех пострадали российские женщины, к которым цеплялись футбольные фанаты.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Новости футбола, ФИФА, Футбол, ЧМ-2018.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
ЧМ-2018: лучшие моменты матча Хорватия - Англия (Фото)

ЧМ-2018: лучшие моменты матча Хорватия - Англия (Фото)
Самые дорогие футбольные трансферы: Роналду и Неймар дважды вошли в топ-10

Самые дорогие футбольные трансферы: Роналду и Неймар дважды вошли в топ-10
ЧМ-2018: лучшие моменты матча Франция - Бельгия (Фото)

ЧМ-2018: лучшие моменты матча Франция - Бельгия (Фото)
Юная украинская легкоатлетка Магучих, которая покорила Европу (Фото)

Юная украинская легкоатлетка Магучих, которая покорила Европу (Фото)
Самые красивые и горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)

Самые красивые и горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Селезнев назвал ошибкой переход в российский клуб "Реал" нашел замену Роналду в лице Азара: Челси может получить £150 млн Роналду принял решение о завершении карьеры

Последние новости

В России был избит польский дипломат Во Франции произошло третье за год извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез Человек-паук стал на темную сторону
Сегодня читают в спорте
01 Стали известны арбитры на финальный матч ЧМ-2018
02 "Барселона" увеличила предложение по экс-лидеру "Шахтера"
03 Лидер обороны Хорватии - о сенсационном выходе в финал ЧМ-2018
04 Селезнев назвал ошибкой переход в российский клуб
05 Тренер Хорватии: Если Модрич выиграет Золотой мяч - никто не удивится
Новости сегодня
13:11 Рада не поддержала закон о восстановлении кредитования
13:04 Ярмоленко пояснил о схожести знака "горняков" и символа Вест Хэма
12:52 У здания Минэнергоугля произошла стычка между Насаликом и Шаховым: видео
12:52 Пакьяо после боя с Матиссе обдумает завершение карьеры
12:48 Иностранец хотел вернуть свою бывшую и поэтому взял ее в заложники
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко в День рождения Сенцова пообещал и дальше давить на Москву
Порошенко поздравил Сенцова с Днем рождения
Новости: Нардеп вышел из состава фракции "БПП"
Нардеп вышел из состава фракции "БПП"
Новости: Фискальная служба существенно сократила проверки крупного бизнеса
В Украине сократились проверки крупного бизнеса
Новости: Пятница 13: приметы и суеверия этого дня
Пятница 13: приметы и суеверия этого дня
Добавить комментарий
0