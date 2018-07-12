"Барселона" увеличила предложение по экс-лидеру "Шахтера"

В нынешнее межсезонье бразильский полузащитник является одной из трансферных целей "сине-гранатовых".

Ранее Барселона уже предпринимала попытку приобрести Виллиана, однако предложенные ею 50 млн фунтов были отвергнуты Челси.

Как сообщает Daily Mail, каталонцы не планируют отступать и увеличили свое первоначальное предложение на 10 млн – 55 млн фунтов за сам трансфер плюс 5 млн в виде последующих бонусов.

В прошлом сезоне Виллиан забил 6 голов и отдал 7 результативных передач в 36 матчах АПЛ.