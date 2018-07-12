В ФИФА рассказали, был ли пойман кто-то из участников на допинге

Пресс-служба ФИФА сообщила о том, что все допинг-пробы игроков команд-участниц чемпионата мира – 2018, которые были взяты до начала турнира и во время него, дали отрицательный результат.

Чемпионат мира—2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах. Финальный поединок, в котором встретятся сборные Франции и Хорватии, состоится 15 июля на московском стадионе «Лужники».