Лидер "Реала" Марсело - об уходе Криштиану Роналду

Защитник «Реала» Марсело попрощался с нападающим Криштиану Роналду, который покинул мадридский клуб и перешел в «Ювентус».

«Пришло время попрощаться. Клянусь, я не думал, что этот день когда-нибудь придёт! Но ничто в этой жизни не вечно. Надеюсь, ты будешь счастлив во время своего нового путешествия. Мы провели вместе почти 10 лет, полные радости, отличного футбола, побед, поражений и незабываемых моментов! Я многому научился у тебя, твоя преданность – самая невероятная вещь, которую я видел у спортсмена. Всего самого лучшего тебе и твоей прекрасной семье.

Буду скучать по твоим речам перед матчами, стремлению к победе и готовности делиться опытом с младшими. Горжусь тем, что играл с тобой – не только потому, что ты величайший футболист, но и потому, что ты невероятный человек. Когда я завершу карьеру, буду сидеть в баре, пить и рассказывать истории и показывать все наши фотографии», — написал Марсело в своём «инстаграме».

Напомним, что о трансфере Криштиану в «Ювентус» было объявлено 10 июля. Переход форварда обошелся его новому клубу в 100 миллионов евро.