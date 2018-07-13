"Барселона" нацелилась на опорника "Челси"

"Барселона" намерена осуществить трансфер ведущего полузащитника "Челси" Н'Голо Канте.

По информации сайта итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, каталонский клуб в ближайшее время сделает официальное предложение "синим" по 27-летнему футболисту. При этом "Барселона" готова включить в сделку хавбека Андре Гомеша.

Сумма трансфера может составить порядка 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось о предметном интересе к французу со стороны "ПСЖ".

В прошлом сезоне Канте сыграл 48 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. На ЧМ-2018 в составе сборной Франции полузащитник провел 6 матчей.