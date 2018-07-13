"Барселона" нацелилась на опорника "Челси"
Новости спорта: В "Барселоне" активно рассматривают трансфер лучшего игрока АПЛ сезона 2016-2017.
"Барселона" намерена осуществить трансфер ведущего полузащитника "Челси" Н'Голо Канте.
По информации сайта итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, каталонский клуб в ближайшее время сделает официальное предложение "синим" по 27-летнему футболисту. При этом "Барселона" готова включить в сделку хавбека Андре Гомеша.
Сумма трансфера может составить порядка 100 миллионов евро.
Ранее сообщалось о предметном интересе к французу со стороны "ПСЖ".
В прошлом сезоне Канте сыграл 48 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. На ЧМ-2018 в составе сборной Франции полузащитник провел 6 матчей.