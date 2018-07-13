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В команде Ярмоленко ожидается еще один новичок

Фелипе Андерсон
12:12 Сегодня Телеграф
football24.ua

Новости спорта: Сегодня в Лондоне должен состоятся медосмотр Фелипе Андерсона, который может стать очередным усилением "молотобойцов".

Хавбек Лацио Фелипе Андерсон в ближайшее время стать партнером Андрея Ярмоленко в Вест Хэме.

Фелипе Андерсон сегодня, 13 июля, пройдет медосмотр в Вест Хэм Юнайтед, сообщает Sky Sports.

Футболист прилетел в Лондон в четверг, 12 июля, ночью, после того, как "молотобойцы" согласовали трансфер с Лацио.

Сообщается, что бразилец также согласовал с английским клубом условия личного контракта.

Напомним, именно в команду из Восточного Лондона перешел украинский полузащитник Андрей Ярмоленко.

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Новости спорта, Андрей Ярмоленко, АПЛ, Вест Хэм Юнайтед, Транферы Вест Хэма, Фелипе Андерсон.
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