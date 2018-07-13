В команде Ярмоленко ожидается еще один новичок

Хавбек Лацио Фелипе Андерсон в ближайшее время стать партнером Андрея Ярмоленко в Вест Хэме.

Фелипе Андерсон сегодня, 13 июля, пройдет медосмотр в Вест Хэм Юнайтед, сообщает Sky Sports.

Футболист прилетел в Лондон в четверг, 12 июля, ночью, после того, как "молотобойцы" согласовали трансфер с Лацио.

Сообщается, что бразилец также согласовал с английским клубом условия личного контракта.

Напомним, именно в команду из Восточного Лондона перешел украинский полузащитник Андрей Ярмоленко.