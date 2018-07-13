https://telegraf.com.ua/files/2018/07/446-150x90.jpg Спорт, Футбол https://telegraf.com.ua/sport-cat/futbol/4240864-dva-brazilskih-forvarda-budut-igrat-vo-lvove.html
Два бразильских форварда будут играть во Львове
Смотрите фото (3)
13:45 Пт, 13 Июль 2018 Телеграф
Новости спорта: Львовский клуб подписал двух талантливых игроков бразильского чемпионата, которые могут сыграть уже в ближайшем официальном матче против Арсенала.
Львовский клуб подписал соглашения с двумя бразильскими нападающими.
Об этом сообщает официальный сайт львовского клуба.
Карьеру в УПЛ продолжат 23-летний Панамби и 22-летний Бруно. Новички взяли 11-й и 9-й номера соответственно.
Бруно ранее выступал за Сан-Паулу, Палмейрас и Португеза, а Панамби – за Интернасьональ, Сан-Каэтану, Фламенго СП и Сан-Жозе-дус-Кампус.
Telegraf.com.ua