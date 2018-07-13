https://telegraf.com.ua/files/2018/07/2341-150x90.jpg Спорт, Футбол https://telegraf.com.ua/sport-cat/futbol/4242951-yarmolenko-provel-pervuyu-trenirovku-v-vest-heme.html
Ярмоленко провел первую тренировку в "Вест Хэме"
Новости спорта: Украинский новичок Андрей Ярмоленко осваивается в английском клубе.
28-летний украинский новичок «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко в пятницу, 13-го июля, провел первую тренировку в составе лондонской команды.
Ранее сообщалось, что Ярмоленко может дебютировать за «Вест Хэм» в товарищеском матче против «Уикомба» в будущую субботу.
Telegraf.com.ua