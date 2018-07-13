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Английские СМИ назвали причину увольнения Конте из "Челси"

Антонио Конте
16:58 Пт, 13 Июль 2018 Телеграф
championat.com

Новости спорта: Английский футбольный клуб "Челси" уволил главного тренера команды итальянца Антонио Конте.

«Челси» принял решение уволить Антонио Конте с поста главного тренера за недопонимания с правлением клуба, а также конфликты с несколькими футболистами, утверждает Sky Sports.

Издание также отмечает, что итальянец Маурицио Сарри в ближайшие дни станет новым главным тренером лондонской команды.

Сегодня, 13 июля, «Челси» официально сообщил, что клуб прекратил сотрудничество с главным тренером команды. Конте возглавил «Челси» в 2016 году. В сезоне-2016/17 специалист вместе с командой добился победы в английской Премьер-лиге, а ещё через год выиграл Кубок Англии. В минувшем сезоне чемпионата страны «Челси» занял пятое место.

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Новости спорта, Антонио Конте, АПЛ, ФК Челси.
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