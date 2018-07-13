"Барселона" представила защитника за 36 миллионов евро
Новости спорта: Защитник Клеман Лангле официально стал игроком каталонской "Барселоны".
Сегодня каталонский клуб представил 23-летнего игрока, который ранее успешно прошел медосмотр.
Лангле подписал с "Барселоной" 5-летний контракт, при этом клаусула футболиста составляет 300 млн евро.
Сумма трансфера составила 36 млн евро.
Ready to meet the fans!
#EnjoyLenglet pic.twitter.com/GMt4BbWQZi
— FC Barcelona (@FCBarcelona) 13 июля 2018 г.
23-летний Лангле является воспитанником "Нанси". В "Севилью" он перешел в начале 2017 года. В минувшем сезоне француз сыграл за "Севилью" 54 поединка во всех турнирах, в которых забил 4 мяча.