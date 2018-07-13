Следующий чемпионат мира по футболу пройдет в ноябре-декабре

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о планах проведения следующего турнира в Катаре в 2022 году. Функционер подтвердил, что турнир пройдет в ноябре-декабре.

"Решение уже принято: турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря, все лиги об этом проинформированы. Им придется сдвинуть свой календарь на три недели вперед или назад.

Мы уверены, что это будет отличный чемпионат, потому что игроки к началу турнира будут находиться в отличной форме", - заявил Инфантино.