"Шахтер" подписал контракт с экс-тренером "Барселоны"

Бывший тренер в системе испанского футбольного гранда "Барселоны" Андрес Карраско продолжит карьеру в украинском клубе "Шахтер" (Донецк).

Об этом сообщил на своей странице в Facebook генеральный директор "горняков" Сергей Палкин.

"Дорогие друзья! ФК "Шахтер" подписал контракт с главным тренером команды U19 Андресом Карраско. На протяжении 12-ти лет Андрес работал в академии "Барселоны" и имеет большой опыт в подготовке молодых футболистов. Андрес, добро пожаловать в "Шахтер"! - написал Палкин.