"Ливерпуль" официально подписал Шакири

Минувший сезон швейцарец провел в «Сток Сити», который вылетел из АПЛ. Ранее сообщалось, что атакующий полузащитник обойдется клубу ориентировочно в 13 миллионов фунтов.

26-летний Шакири до «Стока» выступал за «Базель», «Баварию» и «Интер».

В минувшем сезоне провел 37 матчей, забил 8 голов и сделал 7 результативных передач.

Ранее «Ливерпуль» не сумел приобрести Набиля Фекира и переключился на Шакири.