"Ливерпуль" официально подписал Шакири
Новости спорта: «Ливерпуль» объявил о подписании контракта с Джерданом Шакири.
Минувший сезон швейцарец провел в «Сток Сити», который вылетел из АПЛ. Ранее сообщалось, что атакующий полузащитник обойдется клубу ориентировочно в 13 миллионов фунтов.
26-летний Шакири до «Стока» выступал за «Базель», «Баварию» и «Интер».
В минувшем сезоне провел 37 матчей, забил 8 голов и сделал 7 результативных передач.
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— Liverpool FC (@LFC) 13 июля 2018 г.
Ранее «Ливерпуль» не сумел приобрести Набиля Фекира и переключился на Шакири.