Ярмоленко отправился в Париж

После подписания контракта с английским Вест Хэмом украинский полузащитник Андрей Ярмоленко отправился с семьей на отдых в Париж.

Фотографиями семейного отдыха футболиста поделился его агент Вадим Шаблий в Instagram.

Напомним, 11 июля Ярмоленко официально стал игроком Вест Хэма.