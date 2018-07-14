https://telegraf.com.ua/files/2018/07/crop20-150x90.jpg Спорт, Футбол https://telegraf.com.ua/sport-cat/futbol/4243806-yarmolenko-otpravilsya-v-parizh.html
Ярмоленко отправился в Париж
Новости спорта: Ярмоленко вместо Лондона отправился в Париж и отдохнул с семьей.
После подписания контракта с английским Вест Хэмом украинский полузащитник Андрей Ярмоленко отправился с семьей на отдых в Париж.
Фотографиями семейного отдыха футболиста поделился его агент Вадим Шаблий в Instagram.
Напомним, 11 июля Ярмоленко официально стал игроком Вест Хэма.
Telegraf.com.ua