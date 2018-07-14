Динамо – Виктория Плзень: онлайн трансляция матча

Киевское Динамо сыграет заключительный матч на тренировочном сборе в Австрии после чего вернется в Киев.

Соперником команды Александра Хацкевича выступит чешская Виктория Плзень.

Начало матча – в 16:30 по киевскому времени. Смотрите также онлайн трансляцию поединка.