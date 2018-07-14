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Динамо – Виктория Плзень: онлайн трансляция матча
Новости спорта: Динамо сыграет заключительный матч на тренировочном сборе в Австрии.
Киевское Динамо сыграет заключительный матч на тренировочном сборе в Австрии после чего вернется в Киев.
Соперником команды Александра Хацкевича выступит чешская Виктория Плзень.
Начало матча – в 16:30 по киевскому времени. Смотрите также онлайн трансляцию поединка.
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