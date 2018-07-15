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Гвардиола открыл ресторан в Манчестере

Хосеп Гвардиола
07:39 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола открыл ресторан каталонской кухни в Манчестере.

Тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола открыл в Манчестере ресторан каталонской кухни под названием Tast Cuina Catalana.

По информации The Sun, в трехэтажном заведении обеспечили уютную атмосферу с открытой кухней, где за вкус будет отвечать известный каталонский шеф-повар Пако Перес.

"Мы рады привезти каталонскую кухню в Манчестер. Мы возвращаемся к наши каталонским корням, к традиционной кухне. Мы решили сделать открытую кухню в ресторане, чтобы гости могли ощущать запах блюд и чувствовать себя как дома. Tast - это простой ресторан, здесь рады любому гостю", - сказал Перес.

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Новости спорта, Новости футбола, Ресторан, ФК Манчестер Сити, Футбол, Хосеп Гвардиола.
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