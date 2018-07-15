"Ман Сити" планирует приобрести игрока сборной Хорватии за €90 млн

Полузащитник мадридского «Реала» Матео Ковачич с большой вероятностью покинет испанский клуб в летнее межсезонье.

По информации Daily Star, в услугах 24-летнего полузащитника заинтересован «Манчестер Сити». В английском клубе считают, что Матео мог бы стать заменой Жоржиньо, трансфер которого в клуб из Манчестера сорвался.

Сообщается, что мадридский клуб требует у «Манчестер Сити» € 90 млн за футболиста. В прошедшем сезоне Ковачич принял участие в 21 матче испанской Примеры и отметился одной результативной передачей. В составе сборной Хорватии игрок вышел в финал чемпионата мира — 2018.