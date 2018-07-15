Франция - Хорватия: где и когда смотреть финал ЧМ-2018
Новости спорта: Сегодня, 15 июля, в финальном матче ЧМ-2018 встретятся Франция и Хорватия.
Сборные Франции и Хорватии сыграют 15 июля в городе Москва на стадионе Лужники в финале ЧМ-2018. Стартовый свисток – в 18:00 по киевскому времени.
Поединок Франция – Хорватия в Украине покажет телеканал Интер. Также встречу будут транслировать на каналах Беларусь 5, Россия 1.
На сайте "Телеграф Спорт" пройдет текстовая онлайн трансляция матча Франция – Хорватия.
По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне французской команды. Так, компания bet365 принимает ставки на победу "трехцветных" с коэффициентом 1,94, а на "шашечных" – 5,2. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,3.