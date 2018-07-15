Хацкевич пожелал удачи Виде и Пиваричу в финале ЧМ-2018

- Провели два разных тайма. Начали, казалось, неплохо, но в основном контролировали мяч, а затем прижались к воротам, присматриваясь к сопернику. При этом не хватало агрессии в игре вперед, передач за спину защитникам. После перерыва подкорректировали свою игру, начали выше встречать соперника. Первый мяч так и забили, применив прессинг, второй тоже стал следствием хорошей комбинации. В целом, второй тайм был намного более агрессивным в атаке, при этом надежно сыграли в обороне.

- "Динамо" ни разу не проиграло в контрольных матчах в Австрии. Это важный показатель перед стартом сезона?

- Конечно, победы даже в товарищеских матчах добавляют уверенности. Хотя результат не был для нас на первом месте, но все же, достигая положительных результатов, даже легче работается.

- Довольны итогами сборов, все ли удалось выполнить из того, что планировали?

- Условия были замечательными, не было никаких проблем в плане подготовительного процесса. Были определенные микротравмы у футболистов, но это рабочий процесс. Самое главное, что практически все ребята здоровые и в хорошем настроении и со здоровыми амбициями подходят к предстоящему сезону. Что касается персоналий, то вратарская позиция у нас достаточно прочная, очень хорошо проявил себя на сборах Алибеков, и, думаю, со временем составит хорошую конкуренцию в центре защиты Никите Бурде. Нужно признать, что есть проблема на левом фланге защиты, поскольку в сборных находятся Пиварич и Миколенко и пока не видели в деле Сидклея. Не спорю, что бразилец умеет работать с мячом, но нужно еще подтянуть его в функциональном плане. В средней линии у нас достаточно высокая конкуренция. Подтянулся Сидорчук, Гармаш до завершения сбора оправился от повреждения и не испытывает дискомфорта. На флангах у нас есть Вербич и Цыганков, тот же Калитвинцев, несколько потерявший уверенность, также не забываем о Цитаишвили. Под нападающими могут сыграть Шапаренко и Шепелев. Да, остро стоит вопрос форварда, но работа ведется. К сожалению, не так быстро, как хотелось бы, но самое главное, чтобы нам наконец удалось усилить эту позицию.

- В физическом плане команда готова?

- Знаете, нужно готовиться к каждой игре, и быть готовыми не только в физическом, но и в тактическом, и в техническом плане.

- Что можете сказать о новичке Че Че, который провел полноценный сбор с командой?

- Доволен тем, как Че Че воспринимает требования, предъявляемые к футболистам на его позиции. Чуть больше нужно играть вперед, но то, что он здорово работает с мячом и держит позицию, на сегодняшний день гораздо важнее для нас.

- Можете сказать, кто из игроков, находящихся на просмотре, покинет команду?

- У нас на просмотре были только два футболиста – Папа Гуйе и Максим Дегтярев. Они покидают расположение нашей команды.

- Разговаривая с футболистами, все отмечают дружную атмосферу, которая царит в коллективе. Что вы можете сказать с позиции тренерского штаба? Устраивает ли вас отношение игроков к работе?

- Если ребята оценивают атмосферу, как положительную, то почему она не должна устраивать меня? Напротив, радует, поскольку сбор прошел в хорошей атмосфере, и это самое главное, ведь настроение создают сами футболисты внутри коллектива.

- Йосип Пиварич выступит со сборной Хорватии в финале чемпионата мира. Когда ждете его в расположении клуба?

- В первую очередь, хочется пожелать Пиваричу, Виде, а также всем хорватам выиграть чемпионат мира. После мундиаля он получит 10-12 дней отдыха, а потом ждем его в Киеве.

- Можете сказать какую-то конкретику по Гонсалесу?

- Парагваец в поисках нового клуба.

- Расскажите, как будет проходить подготовка к матчу за Суперкубок Украины в ближайшие дни.

- В понедельник собираемся на базе и начинаем подготовку. На 18 июля у нас запланирована презентация новой формы и открытая тренировка на НСК "Олимпийский", но, думаю, эти мероприятия не отвлекут нас от мыслей о поединке за Суперкубок Украины.

- Кстати, какие у вас впечатления от новой формы?

- Честно говоря, еще не видел её. Но это достаточно известный спортивный бренд, и, надеюсь, новая форма приведет нас к новым победам (улыбается).