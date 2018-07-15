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Роналду хотел перейти в клуб Анчелотти

Криштиану Роналду
13:41 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Форвард Ювентуса Криштиану Роналду был намерен стать игроком Наполи.

Португальский футболист ранее сменил мадридский Реал на туринский Ювентус. Однако, он мог оказаться в другом итальянском клубе.

Как заявил приближенный к Наполи журналист Карло Альвино из телеканала TV Luna, Ювентус был для Роналду планом Б. Первоочередным вариантом для Роналду был клуб из Неаполя, но президент клуба Аурелио Де Лаурентис отказался тратить на игрока 350 миллионов евро (трансфер + зарплата).

Только после отказа Наполи агент Жорже Мендеш начал переговоры с Ювентусом.

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Новости спорта, Криштиану Роналду, ФК Наполи, ФК Реал, Футбол.
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