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Финал ЧМ-2018: анонс матча Франция - Хорватия

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Франция - Хорватия
15:18 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: После месяца интересного футбола чемпионат мира завершится поединком сборных Франции и Хорватии.

Франция – Хорватия

15 июля. Москва, стадион Лужники. Начало встречи – в 18:00

Финал ЧМ-2018

Судья – Нестор Питана (Аргентина)

Насыщенный футбольный месяц подошел к концу. Нам осталось узнать имя чемпиона мира и на это звание осталось два претендента – Франция и Хорватия.

Франция еще перед началом ЧМ-2018 считалась одним из фаворитов и на мундиале в каждом матче подтверждала это. Команда больше нацелена на результат, ее критикуют за не зрелищность, прагматизм, но это дает результат и до финального матча подопечные Дешама подошли с максимум эмоциональных сил, да и физических должно быть больше.

Несмотря на молодость, французы являются органическим коллективом, где прекрасно сочетаются опыт и молодецкий запал, дисциплина в обороне и креативность в атаке. Франция четыре матча на этом ЧМ-2018 провела без пропущенных мячей, а в атаке героем встречи становится то Мбаппе, то Гризманн.

Хорватия вошла в число фаворитов по ходу дистанции. После разгрома аргентинцев, хорватов признали лучшей командой группового этапа и удобная сетка позволяла надеяться на финал. Но каким же тяжелым выдался этот путь. Три матча плей-офф – шесть экстра-таймов и две серии пенальти. Хватит ли сил у Хорватии на финальный рывок? Именно физическая готовность хорватов делает Францию фаворитом финала, но Хорватия на предыдущих стадиях показывала, что сил у нее достаточно.

Очные встречи

Команды пять раз встречались между собой, и пока что ни разу "шашечным" не удавалось обыграть "Ле Бле": две ничьи и три «баранки».

При этом соперники дважды пересекались на крупных футбольных форумах. Так, на ЧМ-1998 французы в полуфинале выиграли у балканцев со счетом 2:1, а на чемпионате Европы 2004 года в Португалии была зафиксирована боевая мировая 2:2.

Интересные факты

– Франция в третий раз в своей истории сыграет в финале чемпионата мира. В 1998-м году "трехцветные" одержали победу, а в 2006-м уступили итальянцам.

– Для хорватов выход в финал – лучшее достижение в истории футбола. Ранее эта сборная выходила в полуфинал мундиаля. Было это как раз в памятном для Франции 1998-м. Тогда "клетчатые" проиграли именно "трехцветным".

– Дидье Дешам может стать третьим в истории футбола человеком, который выиграла чемпионат мира в качестве и игрока, и тренера. Ранее такое достижение покорилось Марио Загало и Францу Беккенбауэру.

Слова:

Дидье Дешам, главный тренер сборной Франции:

Играть в финале – уже привилегия и удовольствие. Нет ничего лучше и красивее, чем финал чемпионата мира. Мы сделаем все необходимое, чтобы подготовиться к нему. Три самые важные слова: спокойствие, сосредоточенность и уверенность.

Златко Далич, главный тренер сборной Хорватии:

Это самый важный поединок в нашей жизни. Это главный матч для всего хорватского народа. Если мы проиграем, то хотим сделать это достойно. Если мы завоюем Кубок, то никто не будет гордиться больше, чем мы сами.

Ориентировочные составы

Франция: Льорис, Павар, Варан, Юмтити, Эрнандес, Канте, Погба, Мбаппе, Гризманн, Матюиди, Жиру

Хорватия: Субашич, Врсалько, Вида, Стринич, Ловрен, Модрич, Ракитич, Перишич, Манджукич, Брозович, Ребич.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне французской команды.

Так, компания bet365 принимает ставки на победу "трехцветных" с коэффициентом 1,94, а на "шашечных" – 5,2. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,3.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Франция – Хорватия.

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