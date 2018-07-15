Буффон дебютировал за "ПСЖ", пропустив дважды

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон провёл дебютный матч в составе столичного клуба. Соперником парижан в товарищеской встрече стала команда третьей французской лиги «Шамбли».

Буффон отыграл первый тайм и пропустил два гола, один из них — с пенальти. После перерыва 40-летний итальянец был заменён. В итоге «ПСЖ» потерпел поражение со счётом 2:4.

Напомним, Буффон перешёл в «ПСЖ» из «Ювентуса» этим летом на правах свободного агента. Контракт голкипера с французским клубом рассчитан на один год с возможностью продления ещё на сезон.