"Львов" укрепился двумя новичками

Новичками ФК "Львов" стали бразильский хавбек Аугусто и украинский защитник Александр Голиков.

Соглашение с бразильцем будет действовать до 2022 года, срок контракта с украинцем составляет два года.

Обоим игрокам по 26 лет. Амплуа Аугусто - атакующий полузащитник. Последними его клубами были "Гуаратингета", "Итапиренсе" и "Умайта".

Защитник Александр Голиков - воспитанник "Шахтера". Ранее играл в таких клубах как "Олимпик" (Донецк), "Макеевуголь" (Никополь), "Энергия" (Новая Каховка), "Сумы", "Арсенал-Киев" и ФК "Полтава".