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Назван лучший игрок финала ЧМ-2018

Антуан Гризманн
20:14 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: В финальном матче чемпионата мира–2018 встречались сборные Франции и Хорватии.

Игра проходила на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась победой французской команды со счётом 4:2. Лучшим игроком этой встречи был признан французский нападающий Антуан Гризманн, сообщает официальный сайт ФИФА.

В этой встрече Гризманн отметился голом с пенальти, который он реализовал на 38-й минуте. Антуан также помог своей команде в эпизоде с автоголом хорватского форварда Марио Манджукича. Именно после подачи Гризманна нападающий команды соперника срезал мяч в свои ворота.

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Новости спорта, Антуан Гризманн, Сборная Франции, ЧМ-2018.
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