Назван лучший игрок финала ЧМ-2018

Игра проходила на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась победой французской команды со счётом 4:2. Лучшим игроком этой встречи был признан французский нападающий Антуан Гризманн, сообщает официальный сайт ФИФА.

В этой встрече Гризманн отметился голом с пенальти, который он реализовал на 38-й минуте. Антуан также помог своей команде в эпизоде с автоголом хорватского форварда Марио Манджукича. Именно после подачи Гризманна нападающий команды соперника срезал мяч в свои ворота.