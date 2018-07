Пеле: Если Мбаппе продолжит так играть, мне придется достать свои бутсы

Легендарный бразильский футболист Пеле отреагировал на результативную игру форварда сборной Франции Килиана Мбаппе, который был признан лучшим молодым игроком чемпионата мира — 2018.

19-летний форвард стал самым молодым футболистом после Пеле, которому удалось забить гол в финальном матче чемпионата мира.

«Если Килиан продолжит повторять мои рекорды, возможно, мне придётся стряхнуть пыль со своих бутс», — написал Пеле в своём «твиттере».

If Kylian keeps equalling my records like this I may have to dust my boots off again... // Se o @KMbappe continuar a igualar os meus records assim, eu vou ter que tirar a poeira das minhas chuteiras novamente...#WorldCupFinal https://t.co/GYWfMxPn7p

— Pelé (@Pele) 15 июля 2018 г.