Луганская "Заря" вернулась в Украину

Завершился словенский сбор луганской "Зари". Команда Юрия Вернидуба находилась в Словении, начиная с 1 июля. Луганчане базировались в городе Птуй, тренировались в двухразовом режиме, провели пять контрольных поединков, готовясь к предстоящему чемпионату.

После сегодняшнего отдыха, команда приступит к подготовке к предстоящему матчу с "Мариуполем".

Напомним, что поединок состоится в воскресенье, 22-го июля и начнется в 14 часов.