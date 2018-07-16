Мбаппе рассказал, как потратит премиальные за победу на ЧМ-2018

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе решил пожертвовать своими премиальными за победу на ЧМ-2018 благотворитльному фонду.

Как сообщает L’Equipe, игрок ПСЖ получит по 20 тысяч евро за каждый проведенный на ЧМ матч, а также бонусы за голы, что в сумме составит около 470 тысяч евро. Мбаппе провел семь матчей на турнире, в которых забил четыре гола.

Ранее сообщалось, что Мбаппе стал вторым после Пеле самым молодым автором гола в финале ЧМ.