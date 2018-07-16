Мбаппе рассказал, как потратит премиальные за победу на ЧМ-2018
Новости спорта: Лучший молодой игрок Чемпионата мира 2018 Килиан Мбаппе рассказал, куда направит деньги, которые заработал на мундиале.
Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе решил пожертвовать своими премиальными за победу на ЧМ-2018 благотворитльному фонду.
Как сообщает L’Equipe, игрок ПСЖ получит по 20 тысяч евро за каждый проведенный на ЧМ матч, а также бонусы за голы, что в сумме составит около 470 тысяч евро. Мбаппе провел семь матчей на турнире, в которых забил четыре гола.
Ранее сообщалось, что Мбаппе стал вторым после Пеле самым молодым автором гола в финале ЧМ.