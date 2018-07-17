Максимов покинул клуб в Азербайджане

Официальный сайт клуба сообщил, что руководство "Кешли" и Юрий Максимов решили прекратить сотрудничество.

Напомним, что Максимов возглавил "Кешлю" в конце 2017 года и выполнил поставленную перед ним задачу - вывел команду в еврокубки, завоевав Кубок Азербайджана.

Отметим, что стартовый матч в сезоне 2018/2019 закончился провалом. "Кешля" на выезде уступила 1:4 мальтийскому "Бальцану" в первом отборочном раунде Лиги Европы.