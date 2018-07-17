Голкипер Лунин провел первую тренировку в "Реале" (Видео)
Новости спорта: Экс-голкипер "Зари", а ныне вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин накануне провел тренировку в составе своего нового клуба.
Вливание в коллектив можно назвать удачным: тренировка совпала с Днем рождения Гарета Бэйла. Лунин, несмотря на статус новичка, не постеснялся подойти и поздравить звезду.
to work! #HalaMadrid pic.twitter.com/j6jJilmdKw
— Real Madrid C.F. (@realmadriden) 16 июля 2018 г.
Напомним, голкипер Андрей Лунин подписал с мадридским "Реалом" шестилетний контракт. Сообщалось, что сумма трансфера игрока с учетом бонусов составила 14 миллионов евро. Ранее игрок уже попрощался с луганской "Зарей", за которую выступал в 2017-2018 года.