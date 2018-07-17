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Голкипер Лунин провел первую тренировку в "Реале" (Видео)

Андрей Лунин
11:35 Сегодня Телеграф
footboom.com

Новости спорта: Экс-голкипер "Зари", а ныне вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин накануне провел тренировку в составе своего нового клуба.

Вливание в коллектив можно назвать удачным: тренировка совпала с Днем рождения Гарета Бэйла. Лунин, несмотря на статус новичка, не постеснялся подойти и поздравить звезду. 

Напомним, голкипер Андрей Лунин подписал с мадридским "Реалом" шестилетний контракт. Сообщалось, что сумма трансфера игрока с учетом бонусов составила 14 миллионов евро. Ранее игрок уже попрощался с луганской "Зарей", за которую выступал в 2017-2018 года. 

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Новости спорта, Андрей Лунин, ФК Заря, ФК Реал Мадрид.
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