"Ливерпуль" близок к покупке лучшего вратаря Бразилии

«Ливерпуль» и «Рома» в настоящий момент ведут переговоры о переходе в стан мерсисайдцев вратаря римлян Алисона Бекера.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте, переговоры находятся на продвинутой стадии. «Ливерпуль» сделал «Роме» предложение в размере € 70 млн включая бонусы. Итальянский клуб просит увеличить выплату до € 75 млн, однако ожидается, что стороны смогут прийти к соглашению.

Ранее сообщалось, что конкуренцию «Ливерпулю» в борьбе за Алисона составит «Челси», однако в настоящий момент лондонцы сильно уступают красным.

В прошедшем сезоне 25-летний бразильский вратарь принял участие в 37 матчах итальянской Серии А, в которых пропустил 28 голов.