Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 17.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Михайлюк набрал 31 очко и вывел "Лейкерс" в финал Летней лиги НБА
Михайлюк набрал 31 очко и вывел "Лейкерс" в финал Летней лиги НБА
Новости: Усик сменил тренера перед боем с Гассиевым
Усик сменил тренера перед боем с Гассиевым
Новости: Герои ЧМ-2018: все обладатели призов FIFA
Герои ЧМ-2018: все обладатели призов FIFA
Новости: Роналду в "Ювентусе": встреча с партнерами, медосмотр и первая пресс-конференция
Как прошел первый день Роналду в "Ювентусе"
X

"Ливерпуль" близок к покупке лучшего вратаря Бразилии

Алисон Бекер
17:24 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Бразильский голкипер Алисон Бекер может перебраться в АПЛ и выступать за "Ливерпуль".

«Ливерпуль» и «Рома» в настоящий момент ведут переговоры о переходе в стан мерсисайдцев вратаря римлян Алисона Бекера.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте, переговоры находятся на продвинутой стадии. «Ливерпуль» сделал «Роме» предложение в размере € 70 млн включая бонусы. Итальянский клуб просит увеличить выплату до € 75 млн, однако ожидается, что стороны смогут прийти к соглашению.

Ранее сообщалось, что конкуренцию «Ливерпулю» в борьбе за Алисона составит «Челси», однако в настоящий момент лондонцы сильно уступают красным.

В прошедшем сезоне 25-летний бразильский вратарь принял участие в 37 матчах итальянской Серии А, в которых пропустил 28 голов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Алисон Бекер, АПЛ, Новости футбола, ФК Ливерпуль, ФК Рома, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Самые яркие моменты празднования французами победы на ЧМ-2018 (Фото)

Самые яркие моменты празднования французами победы на ЧМ-2018 (Фото)
Лучшие моменты финала ЧМ-2018 Франция - Хорватия (Фото)

Лучшие моменты финала ЧМ-2018 Франция - Хорватия (Фото)
Церемония закрытия ЧМ-2018: лучшие моменты (Фото)

Церемония закрытия ЧМ-2018: лучшие моменты (Фото)
Соблазнительная жена главного арбитра финала ЧМ-2018 (Фото)

Соблазнительная жена главного арбитра финала ЧМ-2018 (Фото)
Кербер - Уильямс: яркие моменты женского финала Уимблдон-2018 (Фото)

Кербер - Уильямс: яркие моменты женского финала Уимблдон-2018 (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Моуриньо: Трансфер Роналду может изменить Серию А "Давай, давай": Вида может переехать в Испанию за 35 млн евро Голкипер Лунин провел первую тренировку в "Реале" (Видео)

Последние новости

За неделю количество заболевших корью сократилось Саркастический Гусь от украинского иллюстратора (Фото) На экс-главу ГСЧС Бочковского была совершена попытка покушение
Сегодня читают в спорте
01 Маму игрока донецкого "Шахтера" похитили из ее дома
02 Усик сменил тренера перед боем с Гассиевым
03 Пакьяо готов выйти на ринг против украинца Ломаченко
04 Как прошел первый день Роналду в "Ювентусе"
05 Менеджер Ломаченко назвал условия Пакьяо для боя с украинцем
Новости сегодня
18:26 Могерини: Призываем РФ признать свою вину в трагедию MH17
18:23 Официально: "Карпаты" подписали хавбека "Ромы"
18:17 Арнольд Шварценеггер жестко раскритиковал Трампа
18:07 Смех до упаду: веселые фото, от которых ты будешь без ума
17:50 Супрун уволила ректора Одесского национального университета Валерия Запорожана
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Первый президент Украины будет допрошен по делу Януковича
Кравчука допросят по делу Януковича
Новости: Ровно 4 года назад произошла катастрофа МН17 на Донбассе
Сегодня годовщина катастрофы МН17
Новости: В Киеве предупредили о сильных порывах ветра
В Киеве предупредили о сильных порывах ветра
Новости: Какие продукты нельзя есть, ели вы хотите бодрствовать
Какие продукты нельзя есть, ели вы хотите бодрствовать
Добавить комментарий
0