Месси хочет поработать над исполнением пенальти

Нападающий Барселоны Лионель Месси рассказал, какой футбольный элемент он все еще хочет улучшить.

“Мне нужно работать над исполнением одиннадцатиметровых. Это очень сложный элемент, в котором я должен стать более эффективным.

Одних тренировок тут недостаточно, ведь исполнять пенальти в играх – это совсем другое. На исполнителя всегда давят множество факторов, а это мешает выполнить то, что запланировал.

Сегодня вратари вытаскивают такие мячи, которые раньше определенно залетели бы в ворота. Пенальти - та вещь, в которой мне необходимо совершенствоваться”, - заявил Месси в эфире Catalunya Radio.