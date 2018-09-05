Месси хочет поработать над исполнением пенальти
Новости спорта: Аргентинец Лионель Месси все еще находит пути для совершенствования.
Нападающий Барселоны Лионель Месси рассказал, какой футбольный элемент он все еще хочет улучшить.
“Мне нужно работать над исполнением одиннадцатиметровых. Это очень сложный элемент, в котором я должен стать более эффективным.
Одних тренировок тут недостаточно, ведь исполнять пенальти в играх – это совсем другое. На исполнителя всегда давят множество факторов, а это мешает выполнить то, что запланировал.
Сегодня вратари вытаскивают такие мячи, которые раньше определенно залетели бы в ворота. Пенальти - та вещь, в которой мне необходимо совершенствоваться”, - заявил Месси в эфире Catalunya Radio.