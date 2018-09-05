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Вукоевич вернулся в сборную Хорватии после скандала на ЧМ-2018

Огнен Вукоевич
18:22 Сегодня Телеграф
УНН

Новости спорта: Селекционер киевского "Динамо" Огнен Вукоевич вернулся в тренерский штаб сборной Хорватии.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook главный редактор журнала "Футбол" Андрея Шахова.

"Очень рад за Вуко. Работа Огнена по изучению соперников так понравилась Златко Даличу, что он снова пригласил его в своей тренерский штаб ... Вуко обещает быть в Киеве на игре с "Астаной". Удачи тебе, Огнен!", - говорится в записи Шахова.

Отметим, что 20-го сентября киевское "Динамо" проведет матч групповой стадии Лиги Европы против "Астаны".

Напомним, что из-за скандирования лозунга "Слава Украине" Вукоевича отстранили от ЧМ-2018.

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Новости спорта, Новости футбола, Огнен Вукоевич, Сборная Хорватии, Футбол.
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