Вукоевич вернулся в сборную Хорватии после скандала на ЧМ-2018

Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook главный редактор журнала "Футбол" Андрея Шахова.

"Очень рад за Вуко. Работа Огнена по изучению соперников так понравилась Златко Даличу, что он снова пригласил его в своей тренерский штаб ... Вуко обещает быть в Киеве на игре с "Астаной". Удачи тебе, Огнен!", - говорится в записи Шахова.

Отметим, что 20-го сентября киевское "Динамо" проведет матч групповой стадии Лиги Европы против "Астаны".

Напомним, что из-за скандирования лозунга "Слава Украине" Вукоевича отстранили от ЧМ-2018.