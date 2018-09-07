Первое Эль-Классико этого сезона состоится в октябре

Стало известно, когда состоится матч между Реалом и Барселоной в рамках чемпионата Испании 2018/19.

Барселона будет принимать у себя дома Реал в 10 туре чемпионата Испании. Президент Ла Лиги Хавьер Тебас сообщил дату и время начала матча в программе El Transistor, передает Mundo Deportivo.

Тебас сказал, что матч состоится 28 октября, время проведения – 17:15 по киевскому времени.

Заметим, что Реал впервые сыграет против Барселоны после перехода Криштиану Роналду в Ювентус.