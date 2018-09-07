Первое Эль-Классико этого сезона состоится в октябре
Новости спорта: Президент Ла Лиги обозначил точную дату первого в этом сезоне чемпионата Испании Эль-Классико.
Стало известно, когда состоится матч между Реалом и Барселоной в рамках чемпионата Испании 2018/19.
Барселона будет принимать у себя дома Реал в 10 туре чемпионата Испании. Президент Ла Лиги Хавьер Тебас сообщил дату и время начала матча в программе El Transistor, передает Mundo Deportivo.
Тебас сказал, что матч состоится 28 октября, время проведения – 17:15 по киевскому времени.
Заметим, что Реал впервые сыграет против Барселоны после перехода Криштиану Роналду в Ювентус.