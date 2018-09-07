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Первое Эль-Классико этого сезона состоится в октябре

Эль-Классико
14:18 Сегодня Телеграф
football24.ua

Новости спорта: Президент Ла Лиги обозначил точную дату первого в этом сезоне чемпионата Испании Эль-Классико.

Стало известно, когда состоится матч между Реалом и Барселоной в рамках чемпионата Испании 2018/19.

Барселона будет принимать у себя дома Реал в 10 туре чемпионата Испании. Президент Ла Лиги Хавьер Тебас сообщил дату и время начала матча в программе El Transistor, передает Mundo Deportivo.

Тебас сказал, что матч состоится 28 октября, время проведения – 17:15 по киевскому времени.

Заметим, что Реал впервые сыграет против Барселоны после перехода Криштиану Роналду в Ювентус.

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Новости спорта, Барселона, Ла Лига, Реал, Чемпионат Испании, Эль Классико.
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