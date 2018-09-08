Одноклубник Зинченко покинул сборную Германии

Нападающий "Манчестер Сити" Лерой Сане покинул расположение сборной Германии по личным причинам и, соответственно, не сыграет в контрольном национальной поединке команды с Перу в воскресенье.

Сборная Германии объявила об этом в своем официальном твиттере, сообщив, что футболист согласовал свой отъезд с главным тренером команды Йоахимом Левом.

Напомним, что в четверг в поединке со сборной Франции (0:0) Сане вышел на замену за 7 минут до окончания основного времени матча.