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"МЮ" собирается продлить контракт с Погба

Поль Погба
05:38 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Твиттер

Новости спорта: Вице-чемпион АПЛ "Манчестер Юнайтед" планирует продлить контракт с победителем ЧМ-2018 Полем Погба.

«Манчестер Юнайтед» намерен продлить контракт с полузащитником Полем Погба, сообщает ESPN.

Отметим, что ранее Погба и главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью договорились о перемирии. По его условиям, 25-летний полузащитник не станет поднимать вопрос об уходе из клуба как минимум до следующего лета.

При этом сам игрок хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» и готов предпринять шаги для ухода по окончании нынешнего сезона. Основными претендентами на француза являются «Барселона» и «Ювентус».

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Погба забил два гола в четырёх матчах. Действующий контракт футболиста сборной Франции с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до июня 2021 года.

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Новости спорта, АПЛ, Новости футбола, Поль Погба, ФК Манчестер Юнайтед, Футбол.
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