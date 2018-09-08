"МЮ" собирается продлить контракт с Погба

«Манчестер Юнайтед» намерен продлить контракт с полузащитником Полем Погба, сообщает ESPN.

Отметим, что ранее Погба и главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью договорились о перемирии. По его условиям, 25-летний полузащитник не станет поднимать вопрос об уходе из клуба как минимум до следующего лета.

При этом сам игрок хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» и готов предпринять шаги для ухода по окончании нынешнего сезона. Основными претендентами на француза являются «Барселона» и «Ювентус».

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Погба забил два гола в четырёх матчах. Действующий контракт футболиста сборной Франции с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до июня 2021 года.