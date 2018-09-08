Тренер вратарей Челси рассказал, каких голкиперов хотели подписать лондонцы

"Мы много говорили летом. Он хотел сюда перейти, но окончательное решение было не за мной. Было бы удовольствием работать с ним", – сказал Лоличон Le Figaro.

Этим летом Ареола получил конкурента в лице легендарного Джанлуиджи Буффона, который перешел в ПСЖ на правах свободного агента, поскольку у итальянца закончился контракт с Ювентусом.

Третий голкипер, Кевин Трапп, был отдан в аренду в Айнтрахт, за который выступал до переезда на Парк де Пренс.