Тренер вратарей Челси рассказал, каких голкиперов хотели подписать лондонцы
Новости спорта: Тренер вратарей Челси Кристоф Лоличон заявил, что голкипер ПСЖ Альфонс Ареола стремился переехать на Стэмфорд Бридж.
"Мы много говорили летом. Он хотел сюда перейти, но окончательное решение было не за мной. Было бы удовольствием работать с ним", – сказал Лоличон Le Figaro.
Этим летом Ареола получил конкурента в лице легендарного Джанлуиджи Буффона, который перешел в ПСЖ на правах свободного агента, поскольку у итальянца закончился контракт с Ювентусом.
Третий голкипер, Кевин Трапп, был отдан в аренду в Айнтрахт, за который выступал до переезда на Парк де Пренс.