День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 08.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украинский пловец Говоров взял бронзу на этапе Кубка мира в России
Украинский пловец Говоров взял бронзу на этапе Кубка мира в России
Новости: Усик подписал контракт с промоутером Энтони Джошуа
Усик подписал контракт с промоутером Энтони Джошуа
Новости: Лебедев - Алтункая. Видео боя
Лебедев - Алтункая. Видео боя
Новости: Биатлон. Бьорндален и Домрачева примут участие в Рождественской гонке
Бьорндален и Домрачева примут участие в Рождественской гонке
X

Тренер вратарей Челси рассказал, каких голкиперов хотели подписать лондонцы

Альфонс Ареола
11:44 Сегодня Телеграф
football24.ua

Новости спорта: Тренер вратарей Челси Кристоф Лоличон заявил, что голкипер ПСЖ Альфонс Ареола стремился переехать на Стэмфорд Бридж.

"Мы много говорили летом. Он хотел сюда перейти, но окончательное решение было не за мной. Было бы удовольствием работать с ним", – сказал Лоличон Le Figaro.

Этим летом Ареола получил конкурента в лице легендарного Джанлуиджи Буффона, который перешел в ПСЖ на правах свободного агента, поскольку у итальянца закончился контракт с Ювентусом.

Третий голкипер, Кевин Трапп, был отдан в аренду в Айнтрахт, за который выступал до переезда на Парк де Пренс.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Альфонс Ареола, Новости футбола, Сборная Франции, ФК Челси, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Вторая половинка бразильского легионера Динамо (Фото)

Вторая половинка бразильского легионера Динамо (Фото)
День рождения Харлан: яркие фото и меткие цитаты

День рождения Харлан: яркие фото и меткие цитаты
Десять лучших боксеров мира от BoxRec: с Усиком и Ломаченко

Десять лучших боксеров мира от BoxRec: с Усиком и Ломаченко
Жена экс-форварда Динамо порадовала яркой фотосессией

Жена экс-форварда Динамо порадовала яркой фотосессией
Жуткая авария на старте и победа Феттеля: лучшие снимки Гран-при Бельгии

Жуткая авария на старте и победа Феттеля: лучшие снимки Гран-при Бельгии
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Бразильский вратарь забил невероятный гол со штрафного (Видео) В Шахтере прокомментировали слухи об интересе Ахметова к Вардару Сборная Украины U-21 победила Латвию в нервном матче отбора на Евро-2019

Последние новости

Смешно до боли в животе: нереально смешные картинки с предметами Дочь Трампа назвала вероятного автора скандальной статьи в NYT В Китае произошло землетрясение магнитудой 5.9
Сегодня читают в спорте
01 Бразильский вратарь забил невероятный гол со штрафного (Видео)
02 Лебедев - Алтункая. Видео боя
03 Агент убеждает Зинченко "уйти с концами" в другой клуб
04 "Украинцы разрывали нашу сборную": чешские СМИ - о матче Лиги наций
05 Джошуа намерен с легкостью разобраться с Поветкиным
Новости сегодня
13:18 Полторак поздравил танкистов с Днем танковых войск
13:11 Известного боксера осудили на 10 лет
12:58 Умер американский рэпер Мак Миллер
12:54 Лейкерс Михайлюка может усилить состав еще одним звездным баскетболистом
12:47 В Канаде открыли четвертое консульство Украины
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Киеве затопило проспект Победы
В Киеве затопило проспект Победы
Новости: По иракскому аэропорту в Басре нанесли удар ракетами "Катюша"
По иракскому аэропорту в Басре нанесли удар ракетами "Катюша"
Новости: Главные новости 7 сентября: Разворачивание тяжелой техники, назначение экзархов, е-декларации Денисовой, повышение "минималки"
Главные новости 7 сентября
Новости: Медики назвали самые вредные утренние привычки
Медики назвали самые вредные утренние привычки
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь