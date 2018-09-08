Фабрегас может продолжить карьеру в Милане

Милан заинтересован в покупке Сеска Фабрегаса в ближайший трансферный период, сообщает Corriere dello Sport.

Контракт испанца с Аристократами истекает в конце нынешнего сезона, и Челси может быть заинтересован в продаже игрока.

При новом главном тренере Маурицио Сарри Фабрегас перестал проходить в основу, в нынешнем сезоне появившись только в матче за Суперкубок против Ман Сити.

Сеск проводит свой пятый сезон на Стэмфорд Бридж, суммарно проведя за Челси 183 матча и забив 21 гол.