Фабрегас может продолжить карьеру в Милане
Новости спорта: Испанец перестал попадать в основной состав Челси.
Милан заинтересован в покупке Сеска Фабрегаса в ближайший трансферный период, сообщает Corriere dello Sport.
Контракт испанца с Аристократами истекает в конце нынешнего сезона, и Челси может быть заинтересован в продаже игрока.
При новом главном тренере Маурицио Сарри Фабрегас перестал проходить в основу, в нынешнем сезоне появившись только в матче за Суперкубок против Ман Сити.
Сеск проводит свой пятый сезон на Стэмфорд Бридж, суммарно проведя за Челси 183 матча и забив 21 гол.