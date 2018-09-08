Футболист сборной США после симуляции Неймара напомнил арбитру о ЧМ-2018

Сборная Бразилия обыграла США в товарищеском матче со счетом 2:0.

Yoo Yedlin has me dying over here, making fun of Neymar and his dives. "Did you watch the World Cup???" pic.twitter.com/34P7kKDVSH — Roger Gonzalez (@RGonzalezCBS) 8 сентября 2018 г.

По ходу матча американский футболист Деандре Йедлин сфолил против капитана Бразилии Неймара, а после этого поразил фразой, сказанной в адрес арбитра.

Когда судья подбежал к Йедлину, чтобы сделать выговор, Деандре напомнил тому о поведении бразильца. "Ты смотрел чемпионат мира?", – дважды повторил Йедлин.