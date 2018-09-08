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Футболист сборной США после симуляции Неймара напомнил арбитру о ЧМ-2018

Деандре Йедлин и Неймар
19:41 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Игрок сборной США Деандре Йедлин затроллил симуляции Неймара.

Сборная Бразилия обыграла США в товарищеском матче со счетом 2:0.

По ходу матча американский футболист Деандре Йедлин сфолил против капитана Бразилии Неймара, а после этого поразил фразой, сказанной в адрес арбитра.

Когда судья подбежал к Йедлину, чтобы сделать выговор, Деандре напомнил тому о поведении бразильца. "Ты смотрел чемпионат мира?", – дважды повторил Йедлин.

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Все по теме:

Новости спорта, Деандре Йедлин, Неймар, Новости футбола, Сборная Бразилии, Сборная США, Футбол.
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