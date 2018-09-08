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Маркевич оценил дебют Яремчука в сборной Украины

Мирон Маркевич
17:43 Сегодня Телеграф
footballua.tv
Фото: ФФУ

Новости спорта: Мирон Маркевич прокомментировал дебют Романа Яремчука в сборной Украины.

- Мне понравилось то, как сыграл Роман, но было бы здорово, если бы он забил, чтобы почувствовать уверенность. Чувствуется уже какая-то сыгранность с командой командой. В воскересенье со Словакией будет показательный матч, соперник будет более сложный. Главное, чтобы Роман не останавливался на достигнутом и двигался только вперед.

Яремчук дебютировал в матче Лиги Наций Чехия - Украина, в котором украинцы победили 2:1. 22-летний нападающий провел на поле 85 минут и имел несколько хороших шансов отличиться, но так и не смог забить гол в дебютном матче.

Стоит отметить, что Яремчук раньше вызывался в лагерь сборной, но травмы мешали Роману выйти на поле.

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Новости спорта, Мирон Маркевич, Новости футбола, Роман Яремчук, Сборная Украины, Сборная Чехии, Футбол, Чехия-Украина.
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