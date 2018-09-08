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Англия - Испания: где и когда смотреть матч Лиги наций

Тренировка испанцев накануне матча с Англией
17:09 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Одним из самых интересных и статусных противостояний первого тура Лиги Наций станет встреча Англии и Испании 8-го сентября.

Матч состоится в Лондоне на стадионе "Уэмбли" в субботу, 8 сентября. Начало матча – в 21:45 по Киеву. Поединок можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине на телеканале "Футбол 2".

Родоначальники футбола впервые за долгое время успешно выступили на крупном турнире, дойдя до полуфинала чемпионата мира-2018. Это позволяет английским фанатам рассчитывать на равную борьбу с грандами мирового футбола. Изменений в составе англичан случилось не так много, тренер остался прежний. Оно и понятно: от добра добра не ищут.

Что касается Испании, то для "Фурии Рохи" поражение в 1/8 финала чемпионата мира в серии пенальти от хозяев турнира, сборной России, можно считать провалом. Однако нельзя забывать о том, при каких обстоятельствах испанцы выступали на Мундиале: за день до старта турнира в результате скандала был уволен главный тренер Хулен Лопетеги.

Его в срочном порядке заменил Фернандо Йерро, однако было понятно, что это – временная мера, и сразу после турнира испанцы будут искать нового наставника, вне зависимости от результата на чемпионате. Им стал Луис Энрике, который ни с кем не работал после ухода из "Барселоны" в 2017 году.

Направление развития сборной, выбранное Хуленом Лопетеги, было правильным, поэтому разрушать наработки своего предшественника Энрике не стал: изменения в составе Испании можно назвать лишь косметическими. Бросается в глаза отсутствие Хорди Альбы, с которым у Энрике были непростые отношения еще во времена работы в "Барселоне". Появился в команде Серхи Роберто, а третьим вратарем стал Пау Лопес из "Бетиса".

В целом сборные Англии и Испании не выглядят сырыми и неготовыми, а это значит, что мы вправе ожидать интересного и качественного матча с примерно равными шансами на успех. Подтверждают это и букмекерские котировки. Коэффициент на победу Англии – 2,75, на Испанию – 2,80. Вероятность ничьи – 3,15.

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