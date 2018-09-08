Англия проиграла Испании в Лиге наций (Видео)

Сборная Испании одержала победу над Англией в матче первого тура Лиги наций. Встреча прошла в Лондоне на стадионе "Уэмбли" и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Англия 1:2 Испания

Голы: Рэшфорд 11' - Сауль 13', Родриго 32'

Предупреждения: Хендерсон 18', Шоу 42', Стоунз 66', Роуз 90+4' - Карвахаль 84'

Лучшие моменты 1-го тайма:

На 11-й минуте Люк Шоу подключился к атаке своей команды по левому флангу, отпасовал низом в чужую штрафную на Маркуса Рашфорда, а тот ударом в касание поразил ворота с близкой дистанции. Спустя две минуты испанцы отыгрались — Даниэль Карвахаль отпасовал низом на правый край чужой штрафной, откуда Родриго прострелил в центр на Сауля и тот поразил ближний угол ворот.

На 32-й минуте Тьяго Алькантара со штрафного с левого фланга подал на ближнюю штангу, где Родриго из пределов вратарской расстрелял ворота англичан.

В других матчах Лиги наций Греция переиграла Эстонию (1:0), а Люксембург разгромил Молдавию (4:0).