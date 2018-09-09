День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 09.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Стаховский выиграл парный теннисный турнир во Франции
Стаховский выиграл парный теннисный турнир во Франции
Новости: В финале US Open-2018 сыграют Джокович и Дель Потро
В финале US Open-2018 сыграют Джокович и Дель Потро
Новости: Лебедев - Алтункая. Видео боя
Лебедев - Алтункая. Видео боя
Новости: Англия проиграла Испании в Лиге наций (Видео)
Англия проиграла Испании в Лиге наций (Видео)
X

Гризманн: Хочу закончить карьеру в Америке

Антуан Гризманн
07:01 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Форвард сборной Франции и мадридского "Атлетико" поделился своим мнением о возможном переезде в США.

Нападающий Атлетико Антуан Гризманн заявил, что готов перейти в Майми, если Дэвид Бекхэм об этом попросит, так как намерен завершать карьеру в МЛС.

"Если Бекхэм захочет, чтобы я перешел в его клуб, я соглашусь. Хочу закончить карьеру в Америке. Я еще не знаю, где это произойдет: в Майами или Лос-Анджелесе. Это два великолепных города. Мне близки менталитет и культура США", – цитирует Гризманна FourFourTwo.

Напомним, клуб Дэвида Бекхэма получил название Интер Майами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Антуан Гризманн. ФК Атлетико, Дэвид Бекхэм, МЛС, Новости футбола, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Вторая половинка бразильского легионера Динамо (Фото)

Вторая половинка бразильского легионера Динамо (Фото)
День рождения Харлан: яркие фото и меткие цитаты

День рождения Харлан: яркие фото и меткие цитаты
Десять лучших боксеров мира от BoxRec: с Усиком и Ломаченко

Десять лучших боксеров мира от BoxRec: с Усиком и Ломаченко
Жена экс-форварда Динамо порадовала яркой фотосессией

Жена экс-форварда Динамо порадовала яркой фотосессией
Жуткая авария на старте и победа Феттеля: лучшие снимки Гран-при Бельгии

Жуткая авария на старте и победа Феттеля: лучшие снимки Гран-при Бельгии
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Вратарь Вайденфеллер в своем прощальном матче забил 2 гола (Видео) Слова Ярмоленко перед матчем Лиги наций со Словакией Нападающий Яремчук стал 16-м дебютантом сборной Украины под руководством Шевченко

Последние новости

Зубко рассказал, кто является лидером реформы по децентрализации Шоу: Я боец и скоро вернусь! Какое количество алкоголя безопасно во время беременности
Сегодня читают в спорте
01 Англия 1:2 Испания: события матча (Видео)
02 Англия проиграла Испании в Лиге наций (Видео)
03 Рамос: Победа на "Уэмбли" - лучший способ стартовать в Лиге Наций
04 Шоу: Я боец и скоро вернусь!
05 В финале US Open-2018 сыграют Джокович и Дель Потро
Новости сегодня
07:21 Создатель Alibaba уходит на пенсию
07:20 Знаменательные события в истории: 9 сентября 2018 года
07:16 Гороскоп на сегодня, 9 сентября: все знаки Зодиака
07:15 Полиция предотвратила хищение земли
06:52 Приштина после давления ЕС и США согласовала визит президента Сербии
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Количество жертв землетрясения в Японии выросло до 35 человек
Землетрясение в Японии: Погибшими числятся уже 35 человек
Новости: Авиация Асада и России опять нанесла удары по Идлибу: Погибло 5 мирных жителей
Авиация Асада и России опять нанесла удары по Идлибу
Новости: Трамп о выступлении Обамы: Я смотрел, но уснул
Трамп о выступлении Обамы: Я смотрел, но уснул
Новости: Как не заболеть в сезон простуд: лучшие рецепты от медиков
Как не заболеть в сезон простуд: лучшие рецепты от медиков
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь