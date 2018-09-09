Гризманн: Хочу закончить карьеру в Америке

Нападающий Атлетико Антуан Гризманн заявил, что готов перейти в Майми, если Дэвид Бекхэм об этом попросит, так как намерен завершать карьеру в МЛС.

"Если Бекхэм захочет, чтобы я перешел в его клуб, я соглашусь. Хочу закончить карьеру в Америке. Я еще не знаю, где это произойдет: в Майами или Лос-Анджелесе. Это два великолепных города. Мне близки менталитет и культура США", – цитирует Гризманна FourFourTwo.

Напомним, клуб Дэвида Бекхэма получил название Интер Майами.