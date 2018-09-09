Спорт, Футбол https://telegraf.com.ua/sport-cat/futbol/4468599-tribunyi-arenyi-lvov-ukrasili-flagami-s-nazvaniyami-gorodov-ukrainyi.html
Трибуны Арены Львов украсили флагами с названиями городов Украины
16:40 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Сборная осталась без поддержки болельщиков на стадионе.
Матч второго тура Лиги наций Украина — Словакия состоится без фанатов, но на трибунах Арены Львов вывесили специально подготовленные флаги с названиями украинских городов.
Об этом написал на своей странице в Facebook пресс-атташе сборной Александр Гливинский.
Напомним, что по решению дисциплинарного органа УЕФА, украинская команда проведет этот поединок без зрителей.
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