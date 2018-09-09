Трибуны Арены Львов украсили флагами с названиями городов Украины

Матч второго тура Лиги наций Украина — Словакия состоится без фанатов, но на трибунах Арены Львов вывесили специально подготовленные флаги с названиями украинских городов.

Об этом написал на своей странице в Facebook пресс-атташе сборной Александр Гливинский.

Напомним, что по решению дисциплинарного органа УЕФА, украинская команда проведет этот поединок без зрителей.