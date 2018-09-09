Малиновский: Нам не хватало болельщиков

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился впечатлениями матче против Словакии.

"Все очень устали после игры, поле тяжелое, плюс тяжелый поединок до этого был. Матч был до гола, играли компактно, потому что если бы были разрывы, было бы очень тяжело.

Нам, конечно, не хватало болельщиков, когда слышишь лишь тренерский штаб и еще пару человек, то атмосфера все равно не такая.

У словаков очень хорошая команда, в центре много отличных игроков, на флангах также, они отлично переводили мяч с фланга на фланг", - рассказал после матча Малиновский в комментарии Футбол 1.