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Малиновский: Нам не хватало болельщиков

Руслан Малиновский
22:37 Вс, 9 Сентябрь 2018 Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Руслан Малиновский прокомментировал победу над Словакией.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился впечатлениями матче против Словакии.

"Все очень устали после игры, поле тяжелое, плюс тяжелый поединок до этого был. Матч был до гола, играли компактно, потому что если бы были разрывы, было бы очень тяжело.

Нам, конечно, не хватало болельщиков, когда слышишь лишь тренерский штаб и еще пару человек, то атмосфера все равно не такая.

У словаков очень хорошая команда, в центре много отличных игроков, на флангах также, они отлично переводили мяч с фланга на фланг", - рассказал после матча Малиновский в комментарии Футбол 1.

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Новости спорта, Cборная Украины, Новости футбола, Руслан Малиновский, Сборная Словакии, Футбол.
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