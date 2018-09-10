Российский комментатор рад стартом сборной Украины и работой Шевченко
Новости спорта: Известный российский комментатор поделился мнением о старте сборной Украины в Лиге наций.
Известный российский комментатор Алексей Андронов прокомментировал первые матчи сборной Украины в Лиге наций.
"Между тем, у Украины 6 очков из 6 возможных. В Лиге наций. При том, что один матч был на выезде, а второй — без зрителей. Я очень, очень рад за своего товарища, Андрея Шевченко. И за Александра Шовковского, который теперь тренер сборной.
Как говорят, блюз — это когда хорошему человеку плохо.
Ок, давайте без блюза. Пусть хорошим людям будет хорошо! И, ну вы поняли же?", — написал Андронов.