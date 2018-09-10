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Российский комментатор рад стартом сборной Украины и работой Шевченко

Андрей Шевченко
09:44 Сегодня Телеграф
sport.ua
Фото: ФФУ

Новости спорта: Известный российский комментатор поделился мнением о старте сборной Украины в Лиге наций.

Известный российский комментатор Алексей Андронов прокомментировал первые матчи сборной Украины в Лиге наций.

"Между тем, у Украины 6 очков из 6 возможных. В Лиге наций. При том, что один матч был на выезде, а второй — без зрителей. Я очень, очень рад за своего товарища, Андрея Шевченко. И за Александра Шовковского, который теперь тренер сборной.

Как говорят, блюз — это когда хорошему человеку плохо.

Ок, давайте без блюза. Пусть хорошим людям будет хорошо! И, ну вы поняли же?", — написал Андронов.

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Все по теме:

Новости спорта, Алексей Андронов, Лига Наций, Сборная Украины.
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