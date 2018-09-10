Зидан говорит о возвращении к работе тренером
Новости спорта: Легендарный футболист в прошлом, а сейчас тренер, вошедший в историю с 3-мя победами в Лиге чемпионов вернется в большой футбол.
После победы в третьей Лиге чемпионов кряду, главный тренер Реала Зинедин Зидан решил покинуть клуб. С тех пор он остается безработным.
"Скоро я буду тренировать, вед это то, что мне очень нравится делать. Вся моя жизнь – это футбол", — сказал Зидан в интервью испанскому телеканалу rtve.
Отметим, что в СМИ французского специалиста называют сменщиком Жозе Моуриньо в Манчестер Юнайтед и ранее даже назвали игроков, которых Зидан хочет видеть в стане "красных дьяволов".