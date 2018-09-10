АПЛ может изменить даты летнего трансферного окна

Английская Премьер-лига, вероятно, вернет назад летний трансферный дедлайн до 31 августа, сообщает The Sun.

Трансферное окно в АПЛ этим летом закрылось 9 августа, что поставило английские клубы в невыгодное положение. Они не могли больше покупать игроков, тогда как другие европейские клубы имели такую возможность, в частности, покупая и футболистов из Англии.

Вопрос будет рассмотрен на собрании клубов в этом месяце. Решение будет принято, если за него отдадут более 14 голосов.