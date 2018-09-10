Пятов: Ребята жаловались, что в первом тайме мяч был спущенный

Украина дожала Словакию при пустых трибунах в поединке в рамках Лиги Наций УЕФА. Андрей Пятов прокомментировал игру Ярослава Ракицкого, который часто подключался к атакам и сам начинал их.

"Ярослав обладает хорошей передачей и если он получает открытую зону, то может спокойно своей левой клюшкой туда отдать.

Обрезка Ракицкого? Ребята жаловались, что в первом тайме мяч был спущенный. Я особо с мячом не встречался, потому мне тяжело говорить", — рассказал Андрей Пятов в интервью ПроФутбол.