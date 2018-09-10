Вацко: Матч получился ничейным

Известный украинский комментатор Виктор Вацко поделился впечатлениями о победе сборной Украины над Словакией (1:0) в Лиге наций.

"Андрей Шевченко всегда говорит о стиле игры национальной команды. Матч получился ничейным, но мы отмечаем, что сборная Украины сыграла в своем стиле. Наша команда контролировала мяч, доминировала и создавала остроту впереди. Голевых моментов не было, кроме удара Ярмоленко в концовке. Против нас играл очень хороший соперник, который был в оптимальном составе. Сборная Словакии состоит из ряда футболистов, которые играют в топ-чемпионатах. Также стоит отметить, что соперник был лучше готов в функциональном плане. Словакия сыграла товарищеский матч против "аматоров" (речь идет о сборной Дании, в составе которой были игроки футзальной сборной и аматоры — прим. ред.), еще и на день раньше. В теории соперник лучше был готов к поединку, но на поле мы этого не увидели. Нужно поздравить сборную Украины и тренерский штаб с победой. Это была хорошая работа, три очка мы положили в копилку", — заявил Вацко.