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Манчестер Юнайтед готовит громкий трансфер

Пауло Дибала и Криштиану Роналду
20:42 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Манчестер Юнайтед хочет подписать форварда Ювентуса Пауло Дибалу

«Манчестер Юнайтед» интересуется аргентинским нападающим Пауло Дибалой. По информации Calciomercato, английский клуб сделает попытку купить игрока уже этой зимой.

МЮ согласны заплатить за Дибалу 120 миллионов евро. Как сообщает источник, у Дибалы существует конфликт с тренером «Юве» Массимилиано Аллегри. Нападающий недоволен, что тренер не ставит его в стартовый состав.

Есть вариант, при котором «Манчестер Юнайтед» включит сделку по приобретении Дибалы полузащитника Поля Погба, который в свое время играл в «Ювентусе».

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Новости спорта, Новости футбола, Пауло Дибала, ФК Манчестер Юнайтед, ФК Ювентус, Футбол.
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